Pallanuoto Bellator Frusino Giacomo Velocci Campione d’Italia con il Lazio al Trofeo delle Regioni 2026

Bellator Frusino si congratula con Giacomo Velocci, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia al Trofeo delle Regioni 2026 con la rappresentanza del Lazio. Un risultato che testimonia l’impegno e il talento dei giovani atleti del settore pallanuoto. Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per la società e per l’intera comunità locale, confermando la qualità del lavoro svolto e il valore della formazione sportiva.

