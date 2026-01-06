Trofeo delle Regioni 2026 il Lazio vince sulla Sicilia | al Polo Natatorio di Ostia è festa per i giovani Under 15

Il Trofeo delle Regioni 2026 si conclude con la vittoria del Lazio sulla Sicilia, presso il Polo Natatorio di Ostia. L’evento, dedicato ai giovani Under 15, si è svolto al Centro Federale di Ostia Lido, confermando l’importanza di questa competizione per lo sviluppo della pallanuoto giovanile. La manifestazione ha visto protagonisti giovani atleti in un contesto di crescita e confronto sportivo.

Ostia, 6 gennaio 2026 – Vince il Lazio l’ottava edizione del Trofeo delle Regioni di Pallanuoto Maschile al Centro Federale – Polo Acquatico di Ostia Lido. La partita dell’Epifania ha chiuso una splendida competizione giovanile in cui hanno partecipato 18 regioni italiane con atleti Under 15 in acqua. Ha partecipato anche il Team di Malta. Il torneo si è svolto sotto lo sguardo esperto e attento di Riccardo Tempestini, coordinatore tecnico delle squadre giovanili. I giovani atleti del Lazio hanno vinto 6-4 sulla Sicilia. La Campania si è aggiudicata la medaglia del terzo posto vincendo sulla Liguria per 5-6. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

