Eccellenza | ore 14,30 tutte le partite della giornata Il Mezzolara di Zecchi aspetta l’ex Spal Il Castenaso cerca continuità con Sampierana
Undicesima giornata, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, il big match di giornata è, senza ombra di dubbio, quello che vedrà sfidarsi, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, il Mezzolara di Nicola Zecchi e la capolista Ars et Labor Ferrara (ex Spal ). I biancazzurri bolognesi, reduci dalla sconfitta di misura nel derby contro l’ Osteria Grande, occupano il terzo posto a tre lunghezze dalla Spal, che nel turno infrasettimanale è stata fermata sul pari dal Solarolo del tecnico bolognese Alessandro Evangelisti. Al secondo posto, a due punti dai ferraresi, vi è il Castenaso di Fabio Rizzo che, dopo la vittoria in rimonta contro il Sant’Agostino, andrà alla ricerca di continuità sul campo della Sampierana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
