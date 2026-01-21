Oggi si svolge il turno infra-settimanale di Eccellenza nel girone A, con la 22ª giornata. Il programma prevede diverse partite, tra cui alle 18.30 il match tra Real FQ e Massese. Questa giornata rappresenta un momento importante del campionato, offrendo alle squadre l’opportunità di consolidare le proprie posizioni in classifica. Di seguito, il programma completo delle partite in programma.

Oggi l’Eccellenza torna in campo, nel girone A, con il turno infra-settimanale valevole per la 22ª giornata (5ª di ritorno). Questo il programma completo di questo intenso mercoledì, con le designazioni delle terne arbitrali: alle 14.30 Belvedere-Lucchese (arbitro Niccolò Carnevali di Prato, guardalinee Davide Valeri di Firenze ed Emanuele Junio Bagni di Prato), Zenith Prato-Montespertoli (Giampiero Marongiu di Livorno, Stefano Dore e Giovanni De Fazio di Pisa), Castelnuovo-San Giuliano (Alessio Fatticcioni di Carrara, Gabriele Checchi di Viareggio e Virginia Andrea Gentili di Prato), Fucecchio-Fratres Perignano (Margherita Calvani di Prato, Valentina Biondi di Lucca e Nicola Mori di Livorno), Pro Livorno Sorgenti-Cenaia (Antonio Scalisi di Carrara, Simone Giovannini di Prato ed Eleonora Labate di Firenze) e Real Cerretese-Larcianese (Manuel Marchi di Siena, Enea Furiesi di Empoli e Giulio Sanzò di Lucca); alle 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA: tutti in campo oggi. Il programma completo del turno infra-settimanale. Il Real FQ alle 18.30 ospita la Massese

Eccellenza: poi mercoledì si torna in campo per l’infrasettimanale. Zebre a San Giuliano. Real FQ atteso a LuccaInizia una settimana intensa per l’Eccellenza, con tre partite in otto giorni.

Leggi anche: Eccellenza. Il Viareggio deve reagire subito: è la settimana della verità. Per il Real FQ momento no

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Eccellenza e Promozione: tutti i risultati e i marcatori; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi; Calcio, Eccellenza: brianzole tutte a punti, Torraca trascina l’Ardor; DIRETTA RADIO DA 21 CAMPI CON ERRETI.

ECCELLENZA: tutti in campo oggi. Il programma completo del turno infra-settimanale. Il Real FQ alle 18.30 ospita la MasseseOggi l’Eccellenza torna in campo, nel girone A, con il turno infra-settimanale valevole per la 22ª giornata (5ª di ... sport.quotidiano.net

Eccellenza - Fiorenzuola in campo mercoledì pomeriggio nel recupero contro la CorticellaI rossoneri con un successo salirebbero al terzo posto rientrando nella corsa alla vetta dove al momento comandano Nibbiano e Vianese a +8 sulla squadra di Araldi. Il match di domenica contro la Campa ... sportpiacenza.it

19 Gennaio - San Mario Martire Buon Onomastico Eccellenza! Gli Admin e tutti gli Amici vicini e lontani Le augurano buon onomastico affidando Lei ed il Suo Ministero alla Celeste protezione di San Mario! facebook