Aeroporto di Fiumicino Troncone AdR | Mancano 9 miliardi per la crescita

Fiumicino, 17 novembre 2025 – All’aeroporto di Fiumicino “ mancano 9 miliardi ” per la crescita. “È la nostra grande opportunità. Una fettina la possiamo fare da soli. Il padrone di casa deve lasciar lavorare Fiumicino nel proprio interesse”. Lo ha detto oggi l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, intervenendo al convegno “ Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo “, in corso a Milano. “ L’aeroporto di Roma è cresciuto del 10% annuo negli ultimi 10 anni – ha sottolineato Troncone -. L’Italia ha un futuro di crescita sicuro, un po’ come la Borsa che aumenta di anno in anno, così fa il traffico aereo “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

