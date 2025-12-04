Tumore al seno in aumento tra le donne giovani | perché si manifesta prima ed è più aggressivo

Il carcinoma mammario è oggi il tumore maligno più diffuso tra le donne a livello mondiale. Viene spesso associato a un’età più avanzata, poiché la maggior parte delle diagnosi riguarda donne con più di 50 o 60 anni. Tuttavia, negli ultimi anni si registra un aumento dei casi nelle under 40 e 50. 🔗 Leggi su Today.it

