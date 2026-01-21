Trump senza freni a Davos | Vogliamo comprare la Groenlandia se direte no ce ne ricorderemo

Durante il World Economic Forum di Davos 2026, Donald Trump ha fatto dichiarazioni sorprendenti, affermando che gli Stati Uniti vorrebbero acquistare la Groenlandia e che, in caso di rifiuto, ne prenderanno nota. Le sue parole hanno suscitato discussioni e tensioni tra i partecipanti, in un contesto già caratterizzato da confronti intensi e questioni geopolitiche complesse.

Il World Economic Forum di Davos 2026 sta vivendo in queste ore uno dei momenti più tesi della sua storia. Il presidente americano Donald Trump ha trasformato il palco del forum in un ring diplomatico, con un discorso di oltre un’ora che ha scosso i rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Il punto centrale dell’intervento ha riguardato la Groenlandia, il vasto territorio artico che appartiene alla Danimarca. Trump non ha usato mezzi termini: Washington vuole acquisire questo “grande pezzo di ghiaccio” per motivi di sicurezza nazionale. Secondo il presidente, dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti avrebbero dovuto mantenervi il controllo, e ora è arrivato il momento di correggere questo “errore storico”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Negoziati immediati per comprarla, se direte di no ce ne ricorderemo. L'Europa? Irriconoscibile» Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno sollevato attenzione, con proposte di negoziati per l’acquisto dell’isola e commenti critici sull’Europa.

Trump dal palco di Davos: "Voglio comprare subito la Groenlandia, non è una minaccia alla Nato"Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato la volontà di acquistare la Groenlandia, affermando che non rappresenta una minaccia per la NATO.

