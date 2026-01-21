Davos Trump sulla Groenlandia |  Negoziati immediati per comprarla se direte di no ce ne ricorderemo L' Europa? Irriconoscibile 

Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno sollevato attenzione, con proposte di negoziati per l’acquisto dell’isola e commenti critici sull’Europa. Nel contesto internazionale, si segnalano anche tensioni tra leader come Macron e Carney, mentre Zelensky conferma la sua presenza. Questi eventi evidenziano le complesse dinamiche diplomatiche attuali, segnate da confronti e dichiarazioni che influenzano gli equilibri globali.

(Giuliana Ferraino e Federico Fubini) Torna a denigrare Biden. «Il peggiore presidente mai avuto in America. Una medicina che costa 10 dollari a Londra ne costa 130 a New York», spara a zero Trump. «Ieri ho visto Emmanuel Macron con i suoi bei occhiali da sole. Gli ho detto: Emmanuel devi raddoppiare il prezzo dei vostri medicinali, ma forse triplicare. Perché ci avete sfruttato per 30 anni», spiega. «E lui mi ha detto: "no, no, no, non lo faccio"», continua Trump. «E io gli ho detto, se non lo fai ti metto dazi. Lui diceva di me. Mi ci è voluto in media tre minuti a convincere i primi ministri e alla fine lo hanno fatto tutti, tutti hanno accettato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha suscitato attenzione con dichiarazioni sulla Groenlandia e sull'Europa, evidenziando l'intenzione di avviare negoziati per acquistare la regione e sottolineando la necessità di difenderla.

Durante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l'Europa, definendola "irriconoscibile" e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

