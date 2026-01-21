Trump dal palco di Davos | Voglio comprare subito la Groenlandia non è una minaccia alla Nato

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato la volontà di acquistare la Groenlandia, affermando che non rappresenta una minaccia per la NATO. La sua presenza ha attirato l’attenzione, evidenziando le tensioni tra gli alleati europei e le strategie statunitensi. L’intervento del presidente statunitense si inserisce in un contesto di discussioni geopolitiche e questioni di sicurezza internazionale.

Il gran giorno è arrivato, come è arrivato Donald Trump a Davos, dove la sua partecipazione al World Economic Forum è dominata dalle tensioni con gli alleati europei e dalla controversa spinta ad acquisire la Groenlandia. Prima di arrivare in Svizzera, il presidente americano ha detto di.🔗 Leggi su Today.it

Groenlandia, Trump verso Davos minaccia l’EuropaLa recente dichiarazione di Trump sulla Groenlandia ha riacceso i timori di tensioni commerciali a livello globale.

Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaDurante il suo viaggio verso Davos, Donald Trump ha riscontrato un guasto sull’Air Force One, che ha causato un breve ritardo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump: “Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive”

Argomenti discussi: Macron sferza Trump dal palco di Davos: Tornano le ambizioni imperiali, calpestato il diritto internazionale. I dazi sono inaccettabili; Determinazione e occhio della tigre, così Macron passa al contrattacco di Trump il bullo; A Davos tiene la scena Trump; Dal palco di Detroit Trump attacca la Fed: Quell'idiota se ne andrà presto.

Il duello di Davos. Minacce e sgarbi, dazi e sfottò: Trump e Macron allo scontro frontaleIl presidente francese usa il suo intervento al Forum per rilanciare il ruolo dell'Europa come baluardo dello stato di diritto: Preferiamo il rispetto ... huffingtonpost.it

Parla Trump: «La gente è molto contenta di me». E la sala rideParla Trump: «La gente è molto contenta di me». E la sala ride Il presidente americano celebra i successi economici americani e critica alcuni paesi europei ... laregione.ch

«Nel giorno in cui Donald Trump salirà sul palco del World Economic Forum, Otto e mezzo trasmetterà una puntata unica da Davos, in diretta su La7 alle 20. 35 con Lilli Gruber alla conduzione. L’appuntamento porterà il pubblico proprio nel cuore del summit i - facebook.com facebook

Il Boss torna sul palco per la prima volta nel 2026 ed è subito polemica con l'amministrazione Trump x.com