Trump presenta a Davos il suo Mein Kampf

Durante il forum di Davos, Donald Trump ha affrontato vari temi di politica internazionale, tra cui le strategie per il controllo delle risorse. In questa occasione, ha chiarito che non intende usare la forza militare per ottenere la Groenlandia, sottolineando un approccio più diplomatico e rispettoso delle norme internazionali. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione, offrendo uno spunto di riflessione sulle future relazioni tra Stati Uniti e Groenlandia.

Donald Trump ha escluso esplicitamente l'uso della forza militare per ottenere il controllo della Groenlandia. «Non userò la forza», ha detto il presidente degli Stati Uniti, intervenendo al World Economic Forum di Davos, dopo settimane in cui aveva evitato di chiarire se un'opzione militare fosse sul tavolo. Trump ha ribadito che la Groenlandia rappresenta un interesse «centrale» e «non negoziabile» per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sostenendo che l'isola occupa una posizione strategica tra Nord America, Russia e Cina e che la sua importanza è cresciuta anche per la presenza di terre rare.

