Stefano Massini porta al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo Mein Kampf

Il terzo spettacolo nel Cartellone del Grande Teatro, la rassegna prodotta dal Comune di Verona in collaborazione con il Teatro Stabile- Centro di produzione teatrale, è “Mein Kampf”, di e con Stefano Massini. Un secolo ci separa dalla nascita di un libro. Era il 1924, anno di nascita di “Mein. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Domenica 17 novembre, ore 11:15, Stefano Massini e Corrado Formigli dialogano in Teatro su "L’eredità di Hitler 100 anni dopo". Dopo molti anni di ricerca e di scrittura, analizzando parola per parola del testo originario, con l'innesto di centinaia di discorsi e - facebook.com Vai su Facebook

#Piazzapulita @PiazzapulitaLA7 #Nazisti #Hitler #Norimberga #Massini @stefanomassini Vignetta del 2017. Vai su X

Stefano Massini e l’applauso al Teatro della Toscana - Riprendiamo da dove avevamo lasciato: Stefano Massini, interprete di Donald, sollecita il pubblico del Teatro Era ad applaudire anche per il Teatro della Toscana. teatro.persinsala.it scrive