il discorso di trump a davos

Il presidente statunitense Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. L’evento riunisce leader mondiali, imprenditori e rappresentanti istituzionali per discutere di economia, commercio e geopolitica. La presenza di Trump offre un’occasione per analizzare le priorità e le posizioni degli Stati Uniti su temi di rilevanza internazionale, in un contesto di dialogo e collaborazione tra le principali potenze mondiali.

Il presidente americano Donald Trump si trova in Svizzera per prendere parte al World Economic Forum. Poco dopo la partenza dagli Stati Uniti, l’Air Force One ha registrato un lieve guasto di natura elettrica ed è quindi rientrato alla base; Trump ha proseguito il viaggio a bordo di un altro velivolo. "A Davos l’America sarà rappresentata da me. Sarà un viaggio interessante, non so cosa accadrà", ha dichiarato il leader della Casa Bianca. Riguardo alla Groenlandia, ha aggiunto: "Con l’Europa probabilmente riusciremo a trovare un’intesa". Il tycoon, secondo Cbs News che cita un funzionario dell'amministrazione, ha in programma - a margine del World Economic Forum di Davos - cinque incontri bilaterali con leader europei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026: la diretta

Summit di Davos ad alta tensione. Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali, in attesa dell'atteso discorso di Trump che già spaventa l'Ue

