Trump il nuovo guasto e il rapporto pessimo con l’Air Force One | Vecchio e piccolo

Recenti problemi tecnici hanno evidenziato le difficoltà di Donald Trump con l'Air Force One. Un guasto elettrico ha infatti costretto il presidente a interrompere il volo verso Davos, evidenziando tensioni e criticità nella gestione della flotta presidenziale. Questa vicenda si inserisce in un quadro di rapporti complicati tra Trump e il velivolo, spesso al centro di discussioni sulla sua affidabilità e stato di manutenzione.

(Adnkronos) – Il guasto elettrico che ha costretto il presidente Donald Trump a interrompere il volo con l'Air Force One verso Davos e a cambiare velivolo è solo l'ultimo episodio nella storia turbolenta tra il tycoon e la flotta presidenziale americana. Trump ha più volte criticato i due Vc-25a in servizio dal 1990, denunciandone età e.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

