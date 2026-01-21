Guasto all' Air Force One Trump a Davos con 3 ore di ritardo

Durante il viaggio verso il Forum di Davos, l'Air Force One con a bordo Donald Trump ha dovuto fare ritorno alla base a causa di un guasto elettrico. Il volo è stato ritardato di circa tre ore, incidendo sugli impegni previsti del presidente statunitense. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni, e si stanno valutando le cause del problema tecnico.

L'Air Force One con a bordo il presidente Usa Donald Trump diretto a Davos, in Svizzera, circa un'ora dopo la partenza è tornato alla Joint Base Andrews a causa di "un piccolo problema elettrico". Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno l'aereo è atterrato in sicurezza. Un giornalista che era a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell'aereo si sono spente brevemente dopo il decollo ma non è stata fornita alcuna spiegazione immediata e circa mezz'ora dopo il decollo ai giornalisti è stato comunicato che l'aereo sarebbe tornato indietro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

