Guasto all’Air Force One con Trump a bordo | costretto a invertire rotta presidente spostato su un altro aereo

Durante il volo di Donald Trump verso Davos, l'Air Force One ha dovuto rientrare a causa di un guasto elettrico. Il presidente è stato quindi spostato su un altro aereo per garantire la sicurezza e proseguire il viaggio. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati altri problemi.

