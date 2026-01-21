Trump arruola Netanyahu e invita Putin nel Board of Peace per Gaza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato l’invito di Donald Trump a partecipare al “Board of Peace” per Gaza, un organismo promosso dalla Casa Bianca come punto di riferimento per la gestione temporanea della regione. L’iniziativa, che include anche la partecipazione di Vladimir Putin, mira a favorire un percorso di stabilizzazione e ricostruzione nel contesto post-bellico della Striscia.

Gaza, 21 gennaio 2026 – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato ufficialmente l’invito di Donald Trump a entrare nel “Board of Peace” per Gaza, l’organismo che la Casa Bianca presenta come nuovo perno diplomatico per la fase post-bellica e la governance temporanea della Striscia. L’annuncio è arrivato con una nota dell’ufficio del premier. Secondo quanto riferito da media internazionali, con Israele salgono i Paesi che hanno già aderito, tra cui Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. Il “Board of Peace” e l’attacco all’Onu.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Netanyahu punta il dito contro gli Usa: “Board of peace per Gaza è ostile a Israele”. Trump lo invita nel comitatoIl primo ministro israeliano Netanyahu critica gli Stati Uniti per la composizione del

Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrareTrump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Board per la pace a Gaza, anche Netanyahu accetta l’invito di Trump; Fratoianni e Bonelli a L’intervista su RaiNews24: giù dalla torre Netanyahu e Trump,….

Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, qual è il vero obiettivo del progetto di Trump: quali Paesi ha invitatoAnche Israele entra a far parte del Board of Pace per Gaza istituito da Donald Trump: lo comunica l'ufficio stampa del Presidente Benjamin Netanyahu ... virgilio.it

Board of Peace, Netanyahu accetta l’invito di Trump. Sì anche di Argentina e Azerbaigian. Il Brasile temporeggiaIl primo ministro israeliano ha accettato l'invito al Consiglio per la ricostruzione di Gaza. Il Brasile di Lula prende tempo ... ilfattoquotidiano.it

Regime change Groenlandia, Trump arruola gli scontenti del ‘regime’ .. facebook