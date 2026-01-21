Trump a Davos l' Air Force One torna indietro Risponderò a ogni minaccia

Durante il suo viaggio verso Davos, l'Air Force One di Donald Trump ha dovuto tornare indietro a causa di un problema elettrico. Il presidente statunitense aveva programmato di partecipare al forum, ma l'incidente ha modificato i piani. Trump ha dichiarato che risponderà a ogni minaccia, sottolineando l'importanza della sicurezza e della prontezza nelle questioni di politica estera.

Secondo quanto riportato dai media americani l' Air Force One a bordo del quale volava il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, diretto a Davos, è dovuto tornare indietro a causa di un problema elettrico. Il presidente e il suo team, fanno sapere, si imbarcheranno in un altro aereo per proseguire il viaggio verso la Svizzera. In una nota della Casa Bianca si legge che "dopo il decollo, l'equipaggio ha identificato un problema elettrico minore. Per eccesso di cautela, l'Air Force One sta tornando alla Joint Base Andrews dove il presidente e la sua squadra si imbarcheranno su un aereo diverso e per poi continuare il viaggio per la Svizzera".

