Donald Trump ha recentemente richiesto alla NATO un intervento strategico riguardante un importante pezzo di ghiaccio, sottolineando il suo ruolo nella stabilità globale. La sua visita a Davos e il discorso al World Economic Forum rappresentano momenti chiave per analizzare le sue posizioni su questioni di sicurezza internazionale e geopolitica.

Ma ha fissato subito i termini della discussione: l'isola artica è strategica, fa parte del continente americano, l'America l'ha difesa durante la Seconda guerra mondiale e poi l'ha restituita alla Danimarca, che pure non aveva saputo difenderla, ma ora deve tornare all'America perché soltanto così si può difendere un avamposto tanto strategico e concupito da Russia e Cina. E questo non significa distruggere la Nato, ha detto il presidente americano, ma renderla più forte, e anche gli europei saranno più difesi. "Non chiedo tanto alla Nato, un grande pezzo di ghiaccio che è strategico per la pace e la sicurezza nel mondo", ha detto Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump chiede "alla Nato un grande pezzo di ghiaccio che è strategico per la pace e la sicurezza nel mondo"

