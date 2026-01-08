Trump rilancia la Dottrina Monroe | il Venezuela costretto a scegliere solo gli Stati Uniti

L'amministrazione Trump rinnovata l'interesse per la Dottrina Monroe, con particolare attenzione al Venezuela. L'obiettivo è rafforzare i legami economici ed energetici tra Caracas e Washington, esercitando pressione sulla regione. Questa strategia mira a influenzare le dinamiche politiche e commerciali venezuelane, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti come principale interlocutore nel contesto latinoamericano.

L’amministrazione Trump punta a legare a doppio filo Caracas a Washington dal punto di vista economico ed energetico. “Sono appena stato informato che il Venezuela acquisterà esclusivamente prodotti di fabbricazione americana, con i fondi che riceverà dal nostro nuovo accordo petrolifero. Questi acquisti includeranno, tra le altre cose, prodotti agricoli americani, medicinali, dispositivi medici e attrezzature di fabbricazione americana per migliorare la rete elettrica e le infrastrutture energetiche del Venezuela”, ha dichiarato mercoledì il presidente statunitense su Truth. “In altre parole, il Venezuela si impegna a fare affari con gli Stati Uniti d’America come partner principale: una scelta saggia e un’ottima cosa per il popolo venezuelano e per gli Stati Uniti”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Panorama.it

