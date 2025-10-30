Truffa del finto Carabiniere in città | anziana nel mirino dei malviventi
Tempo di lettura: 2 minuti La ormai classica truffa del finto Carabiniere che si presenta in casa di una persona anziana con la scusa di un controllo di polizia si è consumata ancora una volta in città. A farne le spese una donna anziana che vive da sola in pieno centro. Questa volta il copione della truffa era concepito in questo modo. A casa della donna è squillato il telefono: dall’altra parte della cornetta un sedicente sottufficiale dei Carabinieri il quale ha convinto l’anziana a sottoporsi ad un controllo di polizia presso la sua abitazione asserendo che l’autovettura di proprietà della signora era stata utilizzata nelle ore precedenti per portare a segno una rapina in una gioielleria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
