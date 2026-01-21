trovato a milano in buone condizioni diego baroni il 14enne era scomparso dal 12 gennaio

Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio, è stato trovato a Milano in buone condizioni. La notizia porta sollievo alla famiglia e a chi aveva partecipato alle ricerche. La sua individuazione rappresenta una conclusione positiva a un periodo di preoccupazione e incertezza.

Un sospiro di sollievo per la famiglia e anche per chi era impegnato a cercato. È stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. A riferire la buona notizia il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Ieri la procura di Verona aveva aperto un fascicolo per sottrazione di minore. Del ragazzino non si avevano notizia dal 12 gennaio scorso. La procura aveva affidato a un perito informatico le indagini sul pc del ragazzino per raccogliere elementi utili della sua attività sui social, in particolare quella su TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diego Baroni, 14enne scomparso dal 12 gennaio: procura indaga per sottrazione di minoreDiego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso il 12 gennaio.

