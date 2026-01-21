Diego Baroni ritrovato | È in buone condizioni Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a Milano

Diego Baroni, il 14enne scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano. La polizia ha confermato che le condizioni del ragazzo sono buone. La notizia rappresenta una conclusione positiva di una vicenda che aveva preoccupato familiari e comunità. Restano da chiarire le circostanze della scomparsa, ma ora si può dire che Diego sta bene.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Diego Baroni è stato ritrovato a Milano. Il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso è stato rintracciato dalla polizia. Lo ha riferito il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Diego Baroni ritrovato: «È in buone condizioni». Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a Milano Leggi anche: Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni fa Diego Baroni, 14enne scomparso dal 12 gennaio: procura indaga per sottrazione di minoreDiego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso il 12 gennaio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Camminata con preghiera per Diego Baroni, mentre le ricerche continuano; Diego Baroni: 3 video prima del vuoto; Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore: È vivo, qualcuno lo nasconde. Le tracce portano a Milano. Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a ... fanpage.it Diego Baroni, tutti i misteri della scomparsa del 14enne. Le ipotesi della ProcuraDiego Baroni, 14 anni, da lunedì 12 gennaio scomparso dalla sua casa a San Giovanni Lupatoto: i misteri e le indagini della Procura. veronaoggi.it Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola - facebook.com facebook Diego Baroni, il 14enne scomparso avrebbe fatto una videochiamata poco prima di arrivare alla stazione di Milano. Se avete segnalazioni da portare all'attenzione della redazione di #DentrolaNotizia, scrivete al nostro numero WhatsApp: +39 346 092 2821 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.