Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso il 12 gennaio. La procura ha avviato un’indagine per sottrazione di minore, nel tentativo di chiarire le circostanze della sua assenza e di garantire il suo ritrovamento in sicurezza. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità competenti.

La vicenda della scomparsa di Diego Baroni, il quattordicenne di San Giovanni Lupatoto (Verona) sparito lo scorso 12 gennaio, ha infine portato all'apertura un'indagine giudiziaria per sottrazione di minore. Gli inquirenti, infatti, temono che il ragazzino sia stato contattato sul web (magari via social), e successivamente convinto ad andare a Milano. Sono giorni molto delicati, e le indagini vengono condotte con il massimo riserbo. Per la famiglia di Diego l'incubo comincia la mattina del 12 gennaio scorso, quando il ragazzino lascia la sua abitazione per recarsi a scuola, l' Istituto professionale Giorgi di Verona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diego Baroni, 14enne scomparso dal 12 gennaio: procura indaga per sottrazione di minore

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuolaLa procura di Verona indaga sulla scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto.

Diego Baroni scomparso 8 giorni fa, si indaga per sottrazione di minore: “Qualcuno lo aiuta a nascondersi”Da otto giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso a San Giovanni Lupatoto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il quattordicenne Diego Baroni scomparso nel Veronese, le ricerche concentrate a Milano; Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Diego Baroni scomparso da Verona. Il telefono del 14enne agganciato a Milano e i video su TikTok; Sottrazione di minore: la procura indaga sulla scomparsa di Diego Baroni.

Diego Baroni, 14enne scomparso dal 12 gennaio: procura indaga per sottrazione di minore - La procura di Verona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore: ancora nessuna notizia di Diego. Si teme che il ragazzino sia stato contattato in rete ... ilgiornale.it

Diego Baroni, il 14enne scomparso: si indaga per sottrazione di minore. «È vivo, qualcuno lo nasconde». Le tracce portano a Milano - Il quattordicenne Diego Baroni sarebbe vivo, ma non si troverebbe da solo. È questa l’ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori a otto giorni dalla scomparsa, avvenuta il ... ilmessaggero.it

Il quattordicenne Diego Baroni è vivo ma c’è qualcuno che lo sta nascondendo e sta gestendo la fuga dalla sua casa di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Sembra essere questa la pista seguita dagli investigatori coordinati dal procuratore - facebook.com facebook

Diego Baroni, scomparso a 14 anni: si indaga per sottrazione di minore. Perizia sul computer, la pista che porta a Milano x.com