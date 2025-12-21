Risorse per l’Empolese oltre 20 milioni di euro dalla Regione Toscana per opere pubbliche

La Regione Toscana ha destinato oltre 20 milioni di euro all’Empolese Valdelsa, destinati a finanziare opere pubbliche e interventi nelle aree di infrastrutture, cultura e prevenzione del rischio idrogeologico. Questa assegnazione rappresenta un importante investimento nel territorio, volto a migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini. Risorse che contribuiranno a sviluppare progetti di sviluppo e tutela del patrimonio locale.

Empoli, 21 dicembre 2025 – Oltre 20 milioni per l'Empolese Valdelsa, tra opere pubbliche ed interventi in materia di infrastrutture, cultura e rischio idrogeologico. È quanto previsto dal bilancio di previsione della Regione Toscana per il prossimo triennio, approvato nei giorni scorsi. Lo ha fatto sapere la consigliera regionale Brenda Barnini, indicando le principali operazioni previste dalla Regione per i Comuni dell'Unione. L'intervento economicamente più importante riguarda la Villa dell'Ambrogiana, con la conferma di risorse regionali per 12 milioni di euro (ai quali si aggiungeranno fondi ministeriali di eguale importo): mancano ancora le firme degli enti coinvolti, ma il "progetto recupero" è stato confermato anche dal ministro alla Cultura Alessandro Giuli nel corso della visita all'Ambrogiana dello scorso anno e la sottoscrizione definitiva dovrebbe arrivare a breve.

