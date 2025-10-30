Rigenerazione urbana oltre 4 milioni di euro a Novara e Vco | i progetti
Dalla regione Piemonte oltre 20 milioni di euro ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, riqualificazione e sostenibilità. La Regione ha approvato un nuovo piano di finanziamenti rivolto ai Comuni destinati a 114 interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, creazione di nuove. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
