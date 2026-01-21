Trenitalia comunica modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio, a causa di lavori di sostituzione del cavalcaferrovia

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Modifiche alla circolazione ferroviaria nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio per lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” a Firenze e al rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Per i lavori legati a “Ponte al Pino” la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo Marte sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 di domenica 25 gennaio. Questo comporterà una riprogrammazione dei collegamenti Alta Velocità, a lunga percorrenza e dei treni del Regionale in servizio sulle linee Firenze-Arezzo-Roma, Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trenitalia: modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze

Treni, lavori linea Firenze-Viareggio: modifiche alla circolazione dei regionaliDal 12 gennaio al 6 marzo 2026, sulla linea Firenze-Viareggio, sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali a causa di lavori di rinnovo dei binari effettuati da Rete Ferroviaria Italiana.

Leggi anche: Trenitalia, modifiche alla circolazione nel Lazio per corse prova Ertms

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Regionale Toscana, Trenitalia: modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Firenze-Pisa; Lavori sulla linea ferroviaria Firenze - Empoli - Pisa: modifiche alla circolazione; Dal 2 al 15 febbraio chiude per lavori la Napoli-Cancello/Foggia-Caserta; Foggia-Caserta: circolazione ferroviaria sospesa per due settimane.

Trenitalia, dal 26 gennaio al 28 febbraio modifiche sulla linea Bari–TarantoFrecce Il Frecciarossa 8807, in partenza da Milano Centrale alle 11:35, sarà cancellato da Bari a Taranto. Il Frecciarossa 8820, in arrivo a Milano Centrale alle 18:10, sarà cancellato da Taranto a ... giornaledipuglia.com

Cantieri sulla Bari-Taranto, modifiche a circolazione treni per un meseDal 26 gennaio al 28 febbraio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà la seconda fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Bari-Taranto. (ANSA) ... ansa.it

A causa dell’allerta rossa e arancione diramata dalla Protezione civile regionale su gran parte dell’Isola, Trenitalia ha comunicato possibili ritardi e modifiche al servizio ferroviario. - facebook.com facebook