Trenitalia modifiche alla circolazione nel Lazio per corse prova Ertms

Arezzo, 1 novembre 2025 – Treni, scattano le modifiche alla circolazione nel Lazio dal 2 novembre al 1° dicembre 2025 per le corse prova dopo l’installazione del sistema ERTMS. Le linee interessate dalle interruzioni notturne saranno la Roma – Chiusi, la FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, la FL4A Roma – Albano Laziale e la FL6 Roma – Cassino. Alcuni treni del Regionale potrebbero subire cancellazioni, modifiche o limitazioni di percorso. Alcuni treni Frecciarossa i n transito tra Roma e Firenze subiranno modifiche di percorso, con limitazione a Firenze Santa Maria Novella. Anche alcuni treni Intercity Giorno della relazione Prato – Roma e Intercity Notte della relazione Roma-Bolzano, Roma-Trieste, Salerno-Torino e Milano-SiracusaPalermo subiranno variazioni di percorso con perdita di alcune fermate eo modifiche di orario tra il 2 e il 30 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trenitalia, modifiche alla circolazione nel Lazio per corse prova Ertms

Scopri altri approfondimenti

Trenitalia: modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

#Treni | #Lavori | #Trenitalia Lavori nella stazione di #Padova dal 21 al 23 #ottobre Modifiche di orario e limitazioni di percorso tra le stazioni di Monselice e Padova e tra Monselice e Venezia Mestre nfo https://buff.ly/oGuw5Pk @Emergenza24 | #L - X Vai su X

Trenitalia, modifiche alla circolazione dei treni per i Castelli Romani (da Roma per Frascati, Albano e Velletri) - Trenitalia, modifiche alla circolazione dei treni per i Castelli Romani (da Roma per Frascati, Albano e Velletri). Secondo ilcaffe.tv

Trasporti: Trenitalia, modifiche a circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Ostiense - 30 novembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per ... Da agenzianova.com

Treni, modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido - Modifiche alla circolazione dei treni dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia- Come scrive strettoweb.com