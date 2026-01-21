Treni Firenze | Ponte al Pino demolito e sostituito Italia spaccata in due Divieti e navette anche per Fiorentina-Cagliari

A Firenze, il ponte di Ponte al Pino è stato demolito e sostituito con una struttura in acciaio Corten, un materiale riciclabile e sostenibile. La lavorazione ha comportato restrizioni e navette alternative, anche in vista della partita Fiorentina-Cagliari. Questi interventi sono parte di un progetto di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture, volto a garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente.

Il ponte sarà costruito in acciaio Corten, materiale 100% riciclabile e a ridotto impatto ambientale. I lavori del 24 e 25 gennaio. Dalle ore 15,00 del 24 gennaio alle ore 15,00 del 25 gennaio è prevista l’interruzione della circolazione ferroviaria nell’area di Campo di Marte per posizionamento della passerella pedonale provvisoria lunga 44 metri e larga circa 3 metri, che verrà utilizzata dai cittadini durante le attività di cantiere, consentendo di ridurre l’impatto sulla città L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni, Firenze: Ponte al Pino demolito e sostituito. Italia spaccata in due. Divieti e navette anche per Fiorentina-Cagliari Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta VelocitàA Ponte al Pino sono in corso lavori per la sostituzione del ponte, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana. Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeTra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Circolazione ferroviaria interrotta a Firenze tra sabato 24 e domenica 25: tutte le misure messe in campo da…; Per la serie cornuti e mazziati: treni più lenti, più disagi, biglietti altissimi. Ecco il conto dei lavori a Ponte al Pino; Ponte al Pino, il traffico regge. Ma il Comune teme per il 24 gennaio: Spostate la gara della Fiorentina. Lavori al Ponte al Pino, circolazione ferroviaria interrotta da venerdì sera a lunedì mattina: tutti i divieti e le infoI lavori rientrano nel piano di Rete Ferroviaria Italiana per la demolizione e ricostruzione del ponte. I treni regionali provenienti da Sud termineranno la corsa alla stazione di Campo di Marte o sar ... corrierefiorentino.corriere.it Ponte al Pino, chisura totale e interruzione della circolazione ferroviaria: i provvedimentiRFI (Gruppo FS Italiane) rende noto che sono stati avviati i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. L’intervento riguarda il collegamento tra il centro cittadino e l’area di ... 055firenze.it * 18989 (FIRENZE CM-BORGO SL) ripartito, viaggia con +34' #treni x.com Treni. Riparte la Faentina. La Toscana: “Deve arrivare da Firenze a Ravenna” - facebook.com facebook

