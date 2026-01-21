Tre persone arrestate per l' aggressione a Riccardo Zappone morto poco dopo in questura

Tre persone sono state arrestate in relazione all'aggressione a Riccardo Zappone, il 30enne deceduto il 3 giugno nella questura di Pescara dopo un arresto. L’indagine mira a chiarire le circostanze dell'evento e eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e rinnova l’importanza di approfondire le dinamiche legate ai fatti e alle procedure di polizia.

Avrebbero picchiato selvaggiamente Riccardo Zappone, il 30enne morto lo scorso 3 giugno per un malore nella questura di Pescara dopo l'arresto. Per questo, tre uomini di 61, 55 e 37 anni sono finiti ai domiciliari, con l'accusa di lesioni gravi.

