Milano aggressione e rapina | arrestate tre croate

A Milano, tre donne croate sono state arrestate per aver commesso una rapina aggravata in concorso. Una minorenne è stata denunciata a piede libero. L'episodio ha suscitato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno prontamente intervenuto per fermare i responsabili e garantire la sicurezza della zona.

