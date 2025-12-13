Milano aggressione e rapina | arrestate tre croate

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, tre donne croate sono state arrestate per aver commesso una rapina aggravata in concorso. Una minorenne è stata denunciata a piede libero. L'episodio ha suscitato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno prontamente intervenuto per fermare i responsabili e garantire la sicurezza della zona.

Le tre maggiorenni sono state arrestate per rapina aggravata in concorso, una minorenne è stata denunciata a piede libero. Imolaoggi.it

milano aggressione rapina arrestateMilano, 15enne rapina coetaneo in parcheggio metro M1: il video dell'aggressione - Un 15enne è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso per aver derubato un coetaneo alla fermata della metro M1 Inganni a Milano. leggo.it

milano aggressione rapina arrestateMilano, 15enne rapina coetaneo in metro: il video dell’aggressione - Un 15enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso per aver ... msn.com

milano aggressione e rapina arrestate tre croate

© Imolaoggi.it - Milano, aggressione e rapina: arrestate tre croate

Milano, 22enne accoltellato durante una rapina resta invalido

Video Milano, 22enne accoltellato durante una rapina resta invalido