In Spagna, tre incidenti ferroviari in tre giorni hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle ferrovie. L’ultimo, un deragliamento ad Adamuz causato da abrasioni sulle ruote, ha portato all’attenzione il malcontento dei macchinisti, che hanno deciso di scioperare dall’8 all’11 febbraio. La situazione evidenzia le criticità del sistema e la tensione tra le parti coinvolte.

Tre incidenti ferroviari in appena tre giorni hanno scosso la Spagna e scatenato polemiche sulla sicurezza della rete e la rivolta dei macchinisti, che hanno proclamato tre giorni di sciopero dall’8 all’11 febbraio. Mentre dall’indagine sulla strage di Adamuz, dove un ‘Frecciarossa’ Iryo deragliato ha colpito un convoglio Avia della statale Renfe, causando almeno 43 morti accertati, vengono ufficializzati dagli nuovi inquietanti elementi che Ilfattoquotidiano.it aveva svelato nell’immediatezza dell’incidente e che sembrano confermare la dinamica ipotizzata nelle ore successive all’impatto. Già lunedì, questo sito aveva dato conto di “segni” presenti sulle ruote delle prime carrozze del treno, ora il ministro dei Trasporti Oscar Puente ha detto pubblicamente: “Abbiamo riscontrato incisioni di circa un millimetro dei primi vagoni dell’Iryo e segni analoghi anche su altri due o tre treni transitati prima sullo stesso tratto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre incidenti in 3 giorni: sciopero dei macchinisti in Spagna. “Abrasioni sulle ruote del treno deragliato ad Adamuz”

Treno deragliato in Spagna: i soccorsi tra i rottami dei convogliUn incidente ferroviario ha coinvolto un treno ad alta velocità nel sud della Spagna, causando danni e interventi di soccorso.

Treno deragliato in Spagna, le prime immagini del disastro: i passeggeri cercano di uscire dai vagoniUn incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nel sud della Spagna, coinvolgendo due treni ad alta velocità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Incidente a Bari, scontro fra tre auto sul lungomare: veicolo finisce contro la ringhiera, conducente in codice rosso; Incidente a Fiumicino: 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista, è in gravi condizioni; Scontro a Vigolo Marchese, tre feriti; Incidente in A4 tra Milano e Cormano, 3 km di coda fino alla tangenziale Est.

Incidente in autostrada, traffico in tilt: segnalati almeno 3 chilometri di codaAttualmente Autostrade per l'Italia segnala circa tre chilometri di coda. Coda di 3 km tra Bivio A4/A58 e Trezzo per incidente. Tempo di Percorrenza: 20' (+16'), si legge nell'avviso della società ... milanotoday.it

Incidente tra 3 camion lungo l'autostrada A4: una persona ferita. Strada chiusa e traffico in tiltTRIESTE - Incidente tra tre camion tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia: lo scontro è avvenuto lungo ... msn.com

Polemiche in Spagna sulla sicurezza della rete ferroviaria, dopo i tre incidenti in appena tre giorni, che hanno provocato finora un totale di 43 vittime accertate. I media hanno diffuso l'audio di due conversazioni telefoniche intercorse, domenica sera, fra il macc - facebook.com facebook