Un incidente ferroviario ha coinvolto un treno ad alta velocità nel sud della Spagna, causando danni e interventi di soccorso. La Guardia Civil ha diffuso un video che mostra i soccorritori al lavoro tra i rottami del convoglio. Le operazioni di assistenza sono ancora in corso mentre le autorità valutano le cause dell’incidente e la situazione dei passeggeri coinvolti.

Un video della Guardia Civil mostra soccorritori al lavoro tra i rottami di un treno dell’alta velocità coinvolto in un incidente ferroviario avvenuto domenica sera nel sud della Spagna. La polizia spagnola ha dichiarato lunedì che almeno 39 persone sono morte e che le operazioni di soccorso stanno proseguendo. La collisione è avvenuta quando la coda di un treno che viaggiava tra Malaga e Madrid con circa 300 passeggeri a bordo è deragliata vicino a Cordoba alle 19:45. Secondo l’operatore ferroviario Adif, il treno ha tamponato un altro convoglio proveniente da Madrid e diretto a Huelva. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso lunedì mattina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Treno deragliato in Spagna: i soccorsi tra i rottami dei convogli

Firenze, persona investita da treno nei pressi di Rifredi, i soccorsi. Ritardi per vari convogli

A Firenze, nei pressi di Rifredi, una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di domenica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i servizi ferroviari hanno registrato ritardi a causa dell’incidente. La situazione sta ancora evolvendo e ulteriori dettagli saranno comunicati appena disponibili.

Treno deragliato in Spagna, le prime immagini del disastro: i passeggeri cercano di uscire dai vagoni

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nel sud della Spagna, coinvolgendo due treni ad alta velocità. Le prime immagini mostrano i passeggeri che cercano di uscire dai vagoni. Al momento, il bilancio ufficiale registra 39 vittime e 75 feriti, con alcune persone in condizioni critiche. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fornire assistenza ai sopravvissuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Spagna, incidente fra 2 treni: almeno 39 morti. Ipotesi “giunto” saltato. LIVE - Andalusia, all’altezza di Adamuz, sud dell'Andalusia, un mezzo con 317 passeggeri è deragliato, colpendo un altro ... tg24.sky.it