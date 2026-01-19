Treno deragliato in Spagna le prime immagini del disastro | i passeggeri cercano di uscire dai vagoni

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nel sud della Spagna, coinvolgendo due treni ad alta velocità. Le prime immagini mostrano i passeggeri che cercano di uscire dai vagoni. Al momento, il bilancio ufficiale registra 39 vittime e 75 feriti, con alcune persone in condizioni critiche. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fornire assistenza ai sopravvissuti.

Scontro tra due treni dell’Alta velocità in Spagna, nel sud dell’ Andalusia. I morti accertati sono 39 morti e 75 i feriti – alcuni in gravissime condizioni – ma si teme una strage di dimensioni ancora maggiori. Almeno tre vagoni, infatti, sono precipitati in un terrapieno e il numero di vittime è indefinito. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, sud dell’Andalusia: un treno Iryo diretto a Madrid, stazione Puerta de Atocha, è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva deragliato a sua volta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia - È di almeno 39 morti e 170 feriti il bilancio dello scontro tra due treni avvenuto domenica sera in Andalusia: gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna. gazzetta.it