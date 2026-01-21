Tragedia a Courmayeur sciatore di 21 anni muore sulle piste

Un incidente sulla pista di Dolonne a Courmayeur ha causato la morte di un giovane sciatore di 21 anni. L’evento è avvenuto nella zona di rientro del comprensorio sciistico, suscitando grande cordoglio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che rappresenta una tragica perdita per la comunità locale e per gli appassionati di sport invernali.

Tragedia oggi, 21 gennaio, nel comprensorio sciistico di Courmayeur, dove uno sciatore italiano di 21 anni è morto dopo un grave incidente avvenuto lungo la pista di rientro di Dolonne. La dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane avrebbe perso il controllo degli sci, finendo fuori dal tracciato battuto. Nella caduta avrebbe impattato con estrema violenza contro un albero, riportando ferite mortali. Indagini e soccorsi in corso. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia, incaricata di chiarire con precisione le cause dell'incidente.

