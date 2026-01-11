Tragedia sulle piste da scii | muore un uomo di 68 anni

Nella mattinata di ieri, 10 gennaio, un uomo di 68 anni residente a Montevecchia è deceduto sulle piste da sci di Livigno a causa di un infarto. L’incidente ha coinvolto un appassionato di sport invernali che, durante la giornata sulla neve, ha subito un grave malore. La tragica vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute durante le attività sportive all’aperto.

