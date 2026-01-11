Tragedia sulle piste da scii | muore un uomo di 68 anni
Nella mattinata di ieri, 10 gennaio, un uomo di 68 anni residente a Montevecchia è deceduto sulle piste da sci di Livigno a causa di un infarto. L’incidente ha coinvolto un appassionato di sport invernali che, durante la giornata sulla neve, ha subito un grave malore. La tragica vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute durante le attività sportive all’aperto.
Un drammatico episodio ha segnato la mattinata di ieri, sabato 10 gennaio. Sulle piste da sci di Livigno, un 68enne residente a Montevecchia, piccolo comune alle porte di Monza situato nella Brianza lecchese, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un infarto mentre si trovava sulla ski. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Un cane solo e infreddolito salvato sulle piste da scii del Monte Avena. Le autorità hanno avviato le indagini: è fuggito o è stato abbandonato?
Leggi anche: Fuga di gas in un’abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido
Tragedia sulle piste di Livigno: muore 68enne di Montevecchia; VALSUSA, TRAGEDIA SULLE PISTE: UOMO MUORE PER UN INFARTO; Rovinosa caduta sulle piste da sci: ricoverato in codice rosso; Dramma sulle piste di Claviere: morto un 49enne colpito da infarto.
Tragedia sulle piste da scii: muore un uomo di 68 anni - Sulle piste da sci di Livigno, un 68enne residente a Montevecchia, piccolo comune alle porte di Monza situato nella Brianza ... monzatoday.it
Tragedia a Livigno: uomo di 77 anni muore sulle piste della Valandrea #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.