Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore | tragedia a Courmayeur

Uno sciatore di 21 anni è morto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione il giovane, italiano, avrebbe perso il controllo degli sci, uscendo di pista e sbattendo violentemente un albero. Delle indagini si sta occupando la polizia. Il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso.

