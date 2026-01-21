Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore | tragedia a Courmayeur

Un giovane di 21 anni ha perso la vita a Courmayeur dopo aver avuto un incidente sulla pista di rientro di Dolonne. L'incidente si è verificato nel comprensorio sciistico locale, senza altri coinvolti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Uno sciatore di 21 anni è morto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione il giovane, italiano, avrebbe perso il controllo degli sci, uscendo di pista e sbattendo violentemente un albero. Delle indagini si sta occupando la polizia. Il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso.

