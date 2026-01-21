Traffico Roma del 21-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 21 gennaio 2026 alle 14:30 presenta alcune variazioni a causa di lavori e interventi di manutenzione. Sono in corso riduzioni di carreggiata in via di Boccea, via di Casalotti e via Ardeatina, con temporanea chiusura della galleria Fleming tra lo stadio Olimpico e via Salaria. La situazione richiede attenzione e pazienza, considerando le modifiche temporanee alla viabilità nelle zone interessate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via di Boccea carreggiata ridotta per lavori tra via Pasquale II e via Apricale cantiere anche in via di Casalotti con la riduzione di carreggiata tra via Roma e via Borgo Ticino riaperta intanto al traffico via Malatesta tra via Gattamelata piazza dei Condottieri in via Ardeatina prosegue invece il senso unico alternato all'altezza di via della Fotografia e questa notte dalle 22 lavori nella galleria Fleming fino alle 6 di domani si è chiuso il tunnel dallo stadio Olimpico a via Salaria

