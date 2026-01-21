Traffico Lazio del 21-01-2026 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare in uscita da Roma e proseguendo verso Latina file tra Pomezia e Aprilia qui anche per incidente trafficato in queste ore il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Casilina se la situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina attenzione vento forte sulla A1 Roma Napoli tra Cassino e Casoria massima prudenza nella guida in provincia di Frosinone chiusura della superstrada Sora Atina Cassino in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello fino al 15 di marzo il traffico è deviato sulla provinciale 259 da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

