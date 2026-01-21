Traffico Lazio del 21-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 21 gennaio 2026 alle 17:30 presenta condizioni di forte intensità. Si segnalano code sulla via Pontina tra Cristoforo Colombo e il raccordo anulare, con congestioni anche tra Pomezia e Aprilia a causa di un incidente. Sul raccordo anulare, rallentamenti tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Nomentana e Casilina. Si consiglia prudenza, in particolare sulla A1 tra Cassino e Casoria, e si informa della chiusura temporanea della super

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare in uscita da Roma e proseguendo verso Latina file tra Pomezia e Aprilia qui anche per incidente trafficato in queste ore il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Casilina se la situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina attenzione vento forte sulla A1 Roma Napoli tra Cassino e Casoria massima prudenza nella guida in provincia di Frosinone chiusura della superstrada Sora Atina Cassino in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello fino al 15 di marzo il traffico è deviato sulla provinciale 259 da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-01-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni. Traffico Lazio del 17-01-2026 ore 17:30Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Via Cardinal La Fontaine, partono i lavori: traffico vietato e rivoluzione del senso di marcia; Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare. Tutte le informazioni; Lions Alto Lazio, il 2026 per l'Under 18 e Under 16 è iniziato con una sconfitta. Traffico Lazio del 21-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare in uscita da Roma e ... romadailynews.it Traffico Roma del 21-01-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno prime code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina alla Come di consueto traffico poi sostenuto in ... romadailynews.it ALTIPIANI DI ARCINAZZO - Traffico bloccato da mezzi pesanti sulla Sublacense a causa della neve - Lunedì 12 gennaio 2026, nella tarda mattinata, la viabilità lungo la zona montana del Lazio ha registrato rallentamenti significativi a causa della neve. Quest - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.