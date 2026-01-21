Il Senato ha approvato definitivamente la riforma dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, completando l’ultimo passaggio parlamentare. Il disegno di legge è stato approvato con 110 voti favorevoli, 50 contrari e 3 astensioni, segnando un importante cambiamento nel quadro istituzionale della regione. La riforma entrerà ora in vigore secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Via libera definitivo di Palazzo Madama alla riforma dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Il disegno di legge costituzionale era al quarto e ultimo passaggio parlamentare: l’Aula del Senato lo ha approvato con 110 voti favorevoli, 50 contrari e 3 astensioni. Tra le opposizioni hanno dichiarato voto contrario M5s e Pd. Favorevole Avs, mentre Italia Viva si è astenuta. La legge – di iniziativa del Consiglio regionale – prevede il ripristino delle Province e l’introduzione degli ‘enti di area vasta’. Modifica poi la disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ok definitivo del Senato alla riforma dello statuto del Friuli-Venezia Giulia

Leggi anche: Coro del Friuli Venezia Giulia 25 novembre a Gemona del Friuli Requiem per una donna

Leggi anche: È tutto pronto per la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ddl servizi per cittadini e imprese all’estero: dal senato ok definitivo; Aree idonee per le rinnovabili, approvata la nuova disciplina; Ok definitivo Senato a legge per contrasto bracconaggio ittico; Prove digitali nel processo penale: in G.U. i decreti di attuazione del c.d. pacchetto E-evidence.

Statuto: Fedriga, ok Senato conclude percorso normalitÃ istituzionaleRoberti: entro aprile in Consiglio regionale nuove Province Trieste, 21 gen - Con il via libera definitivo dell'Aula del Senato alla riforma dello Statuto speciale, si Ã¨ concluso il quarto ... ilgazzettino.it

Friuli Venezia Giulia, tornano le province. Ok del Senato. Calderoli: Ora elezione diretta in tutta ItaliaVia libera definitivo del Parlamento al disegno di legge costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia per la reintroduzione delle Province elettive. Un provvedimento richiesto a ... affaritaliani.it

https://www.aise.it/lavori-parlamentari/servizi-per-i-cittadini-e-le-imprese-allestero-via-libera-definitivo-del-senato/227980/116 - facebook.com facebook