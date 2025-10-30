Riforma della giustizia | via libera definitivo del Senato ora la parola agli italiani

Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura. Il disegno di legge, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra, ha completato il suo quarto e ultimo passaggio parlamentare, ma non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi, dovrà passare dal referendum confermativo, previsto per la primavera del 2026. A votare contro sono stati Pd, M5s e Avs, mentre Italia Viva si è astenuta. Azione ha invece votato a favore. Subito dopo l’esito del voto, le opposizioni hanno esposto cartelli in Aula con la scritta “ No ai pieni poteri ”, mentre dai banchi della maggioranza sono partiti gli applausi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

