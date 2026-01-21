Torna il sereno sulla Groenlandia | accordo tra Trump e la Nato Che fine fanno i dazi

Torna il sereno sulla Groenlandia dopo l’accordo tra Donald Trump e la Nato, che ha evitato l’applicazione dei dazi minacciati. Il presidente americano ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, riguardante la questione dell’isola. La decisione apre una nuova fase nelle relazioni internazionali e chiarisce il futuro delle tariffe commerciali previste per i Paesi europei coinvolti.

Donald Trump annuncia di aver raggiunto "il quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minacciato di imporre ai Paesi europei che hanno inviato militari sull'isola e che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo febbraio. In un post su X, il presidente americano ha scritto: "Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europeiGli Stati Uniti e la Nato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sulla Groenlandia, senza prevedere dazi per i Paesi europei.

Trump minaccia dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla GroenlandiaDonald Trump ha dichiarato che potrebbe valutare l’imposizione di dazi commerciali sui paesi contrari alla sua posizione sulla Groenlandia.

