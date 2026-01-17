Trump minaccia dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia

Donald Trump ha dichiarato che potrebbe valutare l’imposizione di dazi commerciali sui paesi contrari alla sua posizione sulla Groenlandia. La questione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le tensioni diplomatiche legate alle strategie degli Stati Uniti nell’area. La situazione rimane in evoluzione e richiede un attento monitoraggio delle eventuali conseguenze sul commercio globale e sui rapporti tra le nazioni coinvolte.

Donald Trump non esclude la possibilità di poter imporre dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia. “Potrei imporre dazi doganali ai paesi” per la Groenlandia, di cui “abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale”, ha detto Trump. Il presidente parlava delle minacce tariffarie come leva per garantire il prezzo dei farmaci della nazione più favorita prima di menzionare la Groenlandia. Definendosi il “tariff king’” il re delle tariffe, Trump ha quindi aggiunto che se l’amministrazione non vincesse alla Corte Suprema sui dazi sarebbe una “vergogna” per il paese. Parlando a un tavolo rotondo sulla sanità alla Casa Bianca, il presidente ha invocato la sicurezza nazionale, affermando che Russia e Cina minacciano il territorio danese, già protetto dalla NATO. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia Leggi anche: Trump: potrei imporre dazi sui Paesi non d'accordo sulla Groenlandia Leggi anche: Groenlandia, Trump minaccia: «Potrei imporre dazi a chi non è d’accordo» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump minaccia dazi per chi compra da Iran. Quali i Paesi a rischio?; Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa”; Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla presa della Groenlandia. La mossa di Copenaghen; «Dazi a chi si oppone all’annessione». La minaccia di Trump. Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi commerciali ai paesi che non sostengono i suoi piani di acquisizione della Groenlandia, parte ... ilmessaggero.it

Trump minaccia dazi per i Paesi contrari a controllo Usa sulla Groenlandia - Trump ha evocato la possibilità di imporre dazi sui prodotti farmaceutici nei confronti dei Paesi che ostacolano la presa della Groenlandia. msn.com

Groenlandia, Trump passa alle minacce. “Potrei imporre dazi ai paesi che non ci appoggiano” - Durante un evento alla casa Bianca il presidente Usa ha sottolineato che gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "sicurezza nazionale" ... dire.it

Trump insiste sulla Groenlandia

Trump minaccia dazi contro i paesi che si opporranno all’annessione della Groenlandia. Il suo ambasciatore allarga gli obiettivi: prendiamo pure l’Islanda. Anche l’Italia ha un piano artico: lo scioglimento dei ghiacci è un’opportunità. Ma senza disturbare gli U - facebook.com facebook

Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla Groenlandia. I danesi: l'isola è sotto la Nato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.