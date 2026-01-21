Torino sfregiata con un coltello dalla tempia alle labbra | arrestato il compagno 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver aggredito la propria compagna, sfregiandola con un coltello dalla tempia alle labbra. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe minacciato e aggredito la donna durante un episodio di violenza domestica. L’arresto segue una denuncia e interventi delle forze dell’ordine. È un ulteriore esempio di come la tutela contro la violenza di genere sia una priorità.

Minacce e aggressione con il coltello. "Non ti ho mai alzato il coltello, ma se non la smetti lo faccio". Sarebbero state queste le parole pronunciate dall'uomo poco prima di colpire la fidanzata con una lama e sfigurarla in modo permanente. Un 38enne è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del pm Francesco La Rosa, è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al volto. Cicatrice permanente sul volto della ragazza. La vittima, una giovane di 22 anni, ha riportato una profonda ferita a forma di Y che va dalla tempia fino alle labbra, destinata a rimanere per sempre.

