Aggredisce un poliziotto con un coltello 38enne arrestato in centro a Napoli

L'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha aggredito un poliziotto: fortunatamente, il fendente ha lacerato solo l'uniforme dell'agente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

