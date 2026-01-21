Sfregia la fidanzata con un coltello dalla tempia alle labbra poi cerca di convincerla a non denunciare

Un uomo ha aggredito la propria fidanzata, sfregiandola con un coltello dalla tempia alle labbra. Dopo l’episodio, ha cercato di convincerla a non denunciare l’accaduto, affermando di non aver mai alzato il coltello prima. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, sottolineando la gravità di fenomeni di violenza domestica e l’importanza di intervenire tempestivamente.

"Mai ti ho alzato il coltello ma stavolta se non la finisci lo faccio". Sarebbero state queste le parole pronunciate dal fidanzato, prima di usare la lama contro di lei, sfigurandola per sempre. Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza, con il pm Francesco La Rosa, che ha disposto la.

Sfregia la fidanzata sul viso con una coltellata: la ragazza riporta danni permanentiUn uomo di 38 anni ha aggredito la propria fidanzata 21enne a Giaveno, in provincia di Torino, causandole profonde ferite sul volto con un coltello.

