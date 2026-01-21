Tommaso Cerno incontra i lettori | confronto aperto su politica giustizia centrodestra e futuro

Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, dialoga con i lettori durante la Festa del Giornale a Montegrotto Terme. L'incontro offre un'occasione per affrontare temi di attualità come politica, giustizia e il ruolo del centrodestra, promuovendo un confronto aperto e rispettoso. Un momento di riflessione condivisa per approfondire questioni di interesse pubblico in un clima di dialogo costruttivo.

C'erano moltissimi lettori in sala ad assistere all'incontro con il direttore de il Giornale Tommaso Cerno alla Festa del Giornale a Montegrotto Terme (Padova). Cerno non si è risparmiato e ha parlato per due ore, rispondendo anche alle domande dei presenti. È stato un confronto franco e aperto, durante il quale il direttore ha tracciato una disamina profonda sullo stato di salute della politica e sulle sfide politiche che attendono il Giornale per non tradire i suoi lettori. " Ci vogliono buttar fuori anche dalla Rai, perché ci può stare solo Ranucci ", ha esordito Cerno, raccontando in tempo reale la polemica portata ancora avanti dal M5s, che ormai da settimane polemizza sulla presenza in Rai del direttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

