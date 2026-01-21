Toffano è terzo assoluto all' Alpacem

Giovanni Toffano si è classificato terzo assoluto all'Alpacem Rally Show, primo appuntamento stagionale. La sua performance ha evidenziato l'importanza delle competizioni nazionali e internazionali nel suo percorso sportivo. Dopo questa prova, Toffano si prepara ad affrontare nuove sfide, consolidando la sua presenza nel panorama rally. Un risultato che testimonia impegno e costanza nel rispetto delle proprie ambizioni sportive.

La terra e l'estero sono due fattori che stanno segnando in modo quasi indelebile il percorso sportivo di un Giovanni Toffano che rientra dal primo appuntamento stagionale, l'Alpacem Rally Show, con un terzo assoluto sudato fino alla fine. Il pilota di Rovolon, tornato al volante della Skoda.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Alpacem, Toffano torna oltre confineGiovanni Toffano riprende il suo percorso oltre confine con Alpacem, confermando il suo impegno nel mondo del rally. Leggi anche: Questura di Sondrio: terzo posto assoluto nel Trofeo Green Challenge Cup Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Terzo posto all'Alpacem, Toffano pensa alla fuga all'estero; Giovanni Toffano, cuore e polvere all'Alpacem Rally Show ? RS rallyslalom e oltre; Alpacem, Jacopo Rigo è sesto assoluto; Parte bene il Ceparana firmato Della Maggiora. Rally: Toffano è terzo assoluto all’AlpacemIl pilota di Rovolon soffre ma si conferma sempre più a proprio agio sui fondi sterrati, salendo sul gradino più basso del podio generale in Slovenia. comunicati-stampa.net Bostjan Avbelj si è aggiudicato il 2° Alpacem Rally Show, la gara slovena disputata tutta all'interno della cava Alpacem di Anhovo. Secondo il giovane Mark Skulj mentre terzo, e primo degli italiani, è arrivato Giovanni Toffano. Grande prestazione di Matteo Zo facebook

