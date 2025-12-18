Ti racconto una storia al via la stagione per ragazzi al teatro alla Misericordia

Il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro riaccende il palco con la stagione dedicata ai ragazzi, portando magia e avventura per tutta la famiglia. Un nuovo ciclo di spettacoli pensati per stimolare la fantasia, favorire l’incontro e creare ricordi indimenticabili. La rassegna 2025/2026 si presenta come un’occasione speciale per condividere emozioni e crescere insieme, confermando il teatro come cuore pulsante della comunità.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Con l'avvio della nuova rassegna per famiglie 20252026, il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro si conferma, anche grazie a questi appuntamenti, uno spazio di incontro, fantasia e crescita condivisa per le famiglie del territorio. La rassegna "Ti racconto una storia", realizzata dal Comune di Sansepolcro i n collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone un percorso pensato per avvicinare i più piccoli al linguaggio del teatro attraverso spettacoli di qualità, capaci di unire gioco, emozione e immaginazione. Il primo appuntamento, in programma domenica 21 dicembre alle ore 16.

