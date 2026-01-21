terremoto in provincia di frosinone paura a veroli

Nella serata di oggi, la provincia di Frosinone è stata colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 3.3, che ha interessato in particolare la zona di Veroli. L'evento sismico ha generato preoccupazione tra i residenti, senza tuttavia causare danni rilevanti. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla calma e alla prudenza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha fatto tremare la provincia di Frosinone nella serata di oggi, suscitando momenti di panico tra la popolazione. L’evento sismico è stato registrato alle 22.06 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a soli tre chilometri dal centro di Veroli, con epicentro a 10 chilometri di profondità. Secondo le prime testimonianze, la scossa è stata avvertita in maniera netta e improvvisa: “ Tanta paura, lo abbiamo sentito tutti distintamente perché è stato di tipo sussultorio ed è durato pochissimo”, ha spiegato il sindaco Germano Caperna. Fortunatamente, non si registrano né crolli né feriti, né altri danni materiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terremoto a Frosinone: tanta paura tra i cittadiniUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera intorno alle 22:00 a Frosinone e nei comuni vicini.

Scossa di terremoto, epicentro localizzato nella provincia di FrosinoneUna lieve scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, 20 gennaio 2026, con epicentro nella provincia di Frosinone.

