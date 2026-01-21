Tentano di mettere in sicurezza la barca ma restano alla deriva | soccorsi padre e figlio

Un'operazione di messa in sicurezza si è trasformata in un caso di navigazione imprevista. Nonostante le allerte meteorologiche per il passaggio del ciclone Harry, il proprietario di una barca a vela ha tentato di proteggere la propria imbarcazione, ma durante le manovre è rimasto alla deriva. Padre e figlio sono stati soccorsi dalle autorità, evidenziando l’importanza di rispettare le indicazioni in condizioni meteorologiche avverse.

Nonostante gli avvisi emessi dalle Autorità competenti in occasione delle condizioni meteo particolarmente avverse per il passaggio del ciclone Harry, il proprietario di una barca a vela, nell'intento di mettere l'unità in sicurezza, durante le operazioni di manovra è rimasto alla deriva.

